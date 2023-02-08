طالب يدفع 6000 درهم لدراسة «آيلتس» في معهد وهمي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طالب 6000 درهم، تحصل عليها بعد إيهامه بتسجيله في معهد تعليمي لدراسة «آيلتس».

وفي التفاصيل، أقام طالب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 6000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه حول 6000 درهم إلى المدعى عليه عبر إحدى شركات الصرافة بهدف تسجيله في معهد تعليمي لدراسة «آيلتس» إلا أنه فوجئ بعدم تسجيله في معهد تعليم «آيلتس»، ولدى مطالبته المدعى عليه بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك، وساند دعواه بصورة ضوئية من إيصال تحويل المبلغ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر قضاءً أن على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الدين، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ كونه وسيطاً لإيصاله لشخص آخر، وبناء على ذلك تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 6000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات.