مراهق آسيوي ينتحل صفة شرطي ويسرق رجلاً بالإكراه

أحالت النيابة العامة في دبي مراهقاً يبلغ 17 عاماً، من جنسية آسيوية، إلى محكمة الأحداث بتهمة ارتكاب جناية السرقة في طريق عام، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأفادت رئيس نيابة مساعد، بنيابة الأسرة والأحداث، بشاير عيسى الحمادي، بأن المتهم اعتدى على شخص وسرق محفظته الشخصية، منتحلاً صفة رجل أمن، وذلك بعد تعاطيه المشروبات الكحولية.

وبالتحقيق مع المتهم، أقر بارتكابه جريمتي انتحال صفة رجل أمن والاعتداء على المجني عليه بالضرب في أحد الأماكن العامة في إمارة دبي، بعد خلاف نشب بينهما نتيجة الاحتكاك جسدياً وتبادل الشتائم، وتعاطي المشروبات الكحولية، نافياً تهمة السرقة بالإكراه.

وأضافت أن المتهم عرض على قسم قضايا الأسرة والأحداث، لإعداد تقرير بحث الحالة، واستكمال التحقيقات الخاصة به. ووجهت له النيابة العامة تهمة جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام، وجنحتي انتحال وظيفة من الوظائف العامة، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأمرت بإحالته إلى محكمة الأحداث لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.