مراهق آسيوي ينتحل صفة شرطي ويضرب ويسرق رجلاً بالإكراه



أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الأحدث مراهقاً "حدثاً" يبلغ من العمر 17 عام من جنسية آسيوية، بتهم ارتكاب جناية السرقة في طريق عام، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وقالت رئيس نيابة مساعد، بنيابة الاسرة والأحداث بشاير عيسى الحمادي إن المتهم اعتدى على أحد الأشخاص وسرق محفظته الشخصية، منتحلاً صفة رجل أمن متأثراً بتعاطي كحوليات.

وبالتحقيق مع المتهم، أقر بارتكابه جريمتي انتحال صفة رجل أمن والاعتداء على المجني عليه بالضرب في أحد الأماكن العامة في إمارة دبي، بعد خلاف نشب بينهما نتيجة الاحتكاك جسدياً وتبادل الشتائم، وتعاطي المشروبات الكحولية، نافياً تهمة السرقة بالإكراه.

وأضافت أنه جرى عرض المتهم على قسم قضايا الأسرة والأحداث، وإعداد تقرير بحث الحاله، واستكمال التحقيقات الخاصة به، ووجهت له النيابة العامة تهمة جناية السرقة بالإكراه في الظريق العام ، وجنحتي انتحال وظيفة عامة، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأمرت بإحالته إلى محكمة الأحداث لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

وناشدت النيابة العامة أولياء الأمور والأسر بضرورة مراقبة أبنائهم حتى لا يتورطوا في مثل هذه الجرائم التي تؤثر على مستقبلهم.