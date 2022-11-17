1813 مخالفة نقل ركاب غير قانوني في رأس الخيمة خلال 10 أشهر

ضبطت إدارة التشغيل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات 1813 حالة نقل غير قانوني للركاب في الإمارة، من خلال حملات ضبط ميدانية منذ بداية العام الجاري، موضحة أن نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بالمركبات الخاصة، ظاهرة غير حضارية وغير قانونية، ما دفع الهيئة للتدخل بحزم للقضاء على هذه الظاهرة، لما تحمله من خطورة على سلامة الركاب.

وأفادت بأن هذه الممارسات تشكل خطراً على المجتمع، كونها تفتقر إلى المعايير المعتمدة للأمن والسلامة في المركبات، إضافة إلى المخاطر الأخرى التي تتعلق بالسائقين الممارسين لهذا النوع من النقل، وصعوبة ضبطه كونها مركبات غير مرخص لها بالعمل في هذا المجال، كما أن المركبات غالباً ما تكون غير مؤمن عليها، وأن السائق مجهول بالنسبة للركاب، ما يشكل خطراً كبيراً على المستخدمين.

وأكدت أنها تسعى إلى ضبط هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية من قبل مفتشي الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وتطبيق غرامة 5000 درهم، و10 آلاف درهم حال تكرار المخالفة.

وطالبت الجمهور بعدم استخدام هذا النوع من النقل غير المشروع، واستخدام وسائل النقل العام والنقل المشترك، للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.