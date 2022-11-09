«زوائد المركبات» تعرّض مستخدميها لمخالفات تصل إلى 2000 درهم

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن الزوائد التي يتم تركيبها للمركبات، سواء في ما يتعلق بالمحرك أو الهيكل، دون ترخيص، تعرّض صاحبها للمخالفة تصل إلى 2000 درهم، لافتاً إلى أن بعض تلك الزوائد تُزيد من صوت وسرعة المركبة، وتؤثر على البيئة، وتحدث ضوضاء.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض أصحاب المركبات يتوجهون لورش لإضافة زوائد تخالف المواصفات القياسية، بهدف زيادة السرعة، ما يعرض السائقين والمشاة للخطر، فضلاً عن بعض الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي تُسبب الضوضاء.

وتابع أن القرار الوزاري 178 لسنة 2017 الخاص بجدول المخالفات، يحدد مخالفة زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عن المصرح به، وتلوين مركبة غير مسموح بتلوينها غرامة 1500 درهم، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) من دون ترخيص غرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً غرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، وقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية.

وأشار الفلاسي إلى أن جدول المخالفات ينص على معاقبة من يقود مركبة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر بغرامة 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة مرورية.

ولفت إلى أن عملية المخالفة تتم من خلال الدوريات المرورية وحملات الضبط، لافتاً إلى وجود أجهزة خاصة لقياس نسبة الضجيج، إضافة إلى وجود قياس فني للمركبة خاص بالزوائد المضافة إلى المركبة.

ونصح الفلاسي السائقين بالالتزام بالمواصفات القياسية للمركبة، وعدم إضافة زوائد دون ترخيص للمركبة، وتجنب إثارة الضوضاء، خصوصاً في الأماكن السكنية.