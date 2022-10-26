عصابة تسرق مشروبات طاقة بـ 220 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة مكونة من ستة أشخاص إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة صناديق تحوي مشروبات طاقة بقيمة 220 ألف درهم، من مستودع في إحدى المناطق الصناعية، ونقلها إلى مستودع آخر بمركبة كبيرة، بغرض بيعها بأقل من قيمتها، وتحديداً مقابل 30 ألف درهم، لمشترٍ مجهول.

وقال رئيس نيابة أول في نيابة ديرة، المستشار يعقوب يوسف الحمادي، إن المتهمين خططوا فيما بينهم لتنفيذ الجريمة، بعد اتفاقهم مع شخص مجهول على شراء صناديق مشروبات الطاقة منهم مقابل 30 ألف درهم.

وأضاف أنهم اعترفوا تفصيلاً بالجريمة، على أن يتقاسموا حصيلة السرقة، بواقع 5000 درهم لكل منهم، لافتاً إلى أنهم حددوا موعداً معيناً لتنفيذ الجريمة، بعد مراقبة المكان، وكسروا زجاج نافذة مركبة كانت متوقفة أمام باب المستودع، لتحريكها وإتاحة المجال لمركبتهم للدخول، وكسروا أقفال باب المستودع، وقاموا بتحميل 1497 صندوقاً كرتونياً من مشروبات مختلفة الأنواع، من بينها مشروبات الطاقة، ونقلوها إلى مستودع في إمارة أخرى، ثم نقلوها مجدداً إلى مستودع آخر في دبي، لتسليمها للمشتري، حيث جرى ضبطهم من قبل شرطة دبي.

وتابع أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين ارتكاب جنايتي السرقة ليلاً، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً، وإتلاف مال مملوك للغير من قبل أفراد العصابة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتهم.