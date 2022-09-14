رجل يطالب امرأة بـ 223 ألف درهم اقترضتها لعلاج والدها

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طالبها بردّ 223 ألف درهم اقترضته منه لعلاج والدها، وذلك بعد أن حلفت اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمتها.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد امرأة طالب بإلزامها بأن تؤدي له 223 ألف درهم واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه هذا المبلغ على دفعات لعلاج والدها من مرض السرطان، كما طلبت منه تحويل بعض المبالغ على أسماء أشخاص آخرين ولم تردها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وأبدت استعدادها لحلف اليمين الحاسمة.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقترض من المدعي ثمة مبالغ، وأنني لم أستلم بنفسي أو بواسطة الغير المبالغ والتحويلات المطالب بها بصحيفة الدعوى كسلفة، وأن ذمتي غير مشغولة له بمبلغ 223 ألف درهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر، والله على ما أقول شهيد».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ 223 ألف درهم المسلّمة إليها على سبيل القرض، وقد ارتكن المدعي إلى ضمير المدعى عليها ووجّه لها اليمين الحاسمة وحلفتها، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى فقدت سندها القانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بالمصروفات.