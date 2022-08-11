المركز الوطني للبحث والإنقاذ يسعف مصابا آسيويا أثناء إحتراق صهريج وقود

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة الفجيرة اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية تعرض لحروق متفرقة اثر احتراق صهريج وقود في منطقة البثنة في إمارة الفجيرة.

وذكر المركز أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.