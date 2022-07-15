ادفع 7 دراهم لاستلام "شحنتك" وبعدها رصيدك "صفر"

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

رغم حملات التوعية التي تقوم بها البنوك ويدعهما المصرف المركزي وأجهزة الشرطة في الدولة إلا أن عدم اهتمام العملاء بالتأكد من صحة الرسائل الإلكترونية التي تصلهم يعرضهم لضياع أموالهم بسهولة.

تنتشر مؤخرا رسائل مجهولة المصدر عبر البريد الإلكتروني تطالب العميل بدفع 6 أو 7 دراهم فقط مقابل استلام طرد أو شحنة منتظرة من شركة شحن معروفة وأحيانا يصادف أن يكون الشخص فعلا بانتظار طرد أو رسالة لكنه لا ينتبه لتفاصيل الرسالة.



يقول متعاملون “تعرضنا لعملية نصب نتيجة رسالة تطالبنا بدفع 7 دراهم لاستلام شحنة من جهة ما كنا فعليا بانتظارها وبالفعل أدخلنا تفاصيل بطاقة البنك وكلمة السر التي تستخدم لمرة واحدة وبعدها تفاجأنا أن رصيد الحساب المصرفي “صفر".

يقول المصرفي مصطفى أحمد لـ"الإمارات اليوم" عادة البنوك تطلب من العميل التأكد من الجهة التي يضع بياناته المصرفية فيها نظرا لتطور أساليب الاحتيال في كل أنحاء العالم، لكن للأسف ما زال هناك عدم اهتمام كافي." مشددا على ضرورة الانتباه للرسائل والتأكد من مصدرها بالاتصال الهاتفي بالجهة التي يتم انتحال اسمها أو شعارها والأفضل للعملاء الذين لا يبذلون العناية الكافية أن يتعاملوا بالكاش في مثل هذه الحالات.

وأضاف " أن شركات الشحن تشترط الدفع مقدما عند تعبئة الطلب أو الدفع كاش عند الاستلام ولا ترسل رسائل بريدية منفصلة لطلب سداد رسوم الشحن وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض العملاء للأسف.

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