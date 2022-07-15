مشاجرة بمركز تجاري في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة عدداً من الأشخاص تسببوا في مشاجرة عامة داخل أحد المراكز التجارية في الإمارة، بعد انتشار فيديو المشاجرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط الشخص الذي صور المشاجرة ونشرها عبر وسائل التواصل، وتم تحويل الجميع إلى النيابة العامة في رأس الخيمة.

وجدّدت شرطة رأس الخيمة التحذير بعدم المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، بافتعال المشاجرات أو نشر مقاطع الفيديو وتداولها حيث يعتبر ذلك انتهاكاً للخصوصية وتشهيراً وتجاوزاً للآداب العامة.

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