"دفاع مدني عجمان": 6 إجراءات وقائية للحد من الحوادث أثناء شحن السيارات الكهربائية

المصدر: مينا غالي - عجمان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة عجمان، مستخدمي السيارات الكهربائية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من وقوع حوادث الحرائق أثناء شحن السيارات في المنازل، وذلك تماشياً مع حملة السلامة في الصيف التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها التوعية الرئيسية 2022.

وأكد نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، المقدم ماجد علي الحصان، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال التأكد من فحص نظام الشحن الكهربائي دورياً من قبل فني مختص، وعدم وضع أصابع اليد في وصلة الشحن الخاصة بالمركبة.

وحث السائقين على التأكد من توصيل سلك الشحن بمقبس التيار الكهربائي مقاوم أثناء الشحن، والتأكد دائماً من صلاحية الشاحن، وعدم السماح بوجود الأطفال بالقرب من المركبة، وكذلك عدم غسل المركبة أثناء عملية الشحن.

وأكد الدفاع المدني حرصه على نشر التوعية عبر كافة القنوات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتعريف أفراد المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة عند اندلاع حريق لسائقي السيارات الكهربائية خلال قيادتهم لها، أو عند شحنهم للسيارات في منازلهم.

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