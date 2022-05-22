الأمن البحري بشرطة دبي ينفذ مهمة معقدة لإنقاذ شخصين

المصدر: دبي - محمد فودة

أنقذت دوريات الأمن البحري بشرطة دبي -في عملية معقدة- شخصين جرفت الأمواج قاربهما المطاطي إلى الصخور وعلقا بها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ العقيد حسن سهيل السويدي إن غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات تلقت نداء استغاثة من شخصين على متن قارب مطاطي عالق بين الصخور في عرض البحر في منطقة جبل علي، وذلك بعد أن جرفت الأمواج البحرية القارب ودفعته نحو الصخور، فلم يتمكنا من تحريكه والعودة إلى البر.

وأوضح أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج جعل مهمة دوريات الإنقاذ والأمن البحري بالغة الصعوبة، وضاعف احتمالات تعرض حياة المنقذين للخطر في ظل مخاوف ارتطام الزوارق البحرية بالصخور، ما تطلب دراسة جيدة للوضع والاستعداد التام لمختلف السيناريوهات حتى تمكنت بعد عدد من المحاولات من الاقتراب من القارب ونقل الشخصين بأمان إلى زورق الإنقاذ

وناشد أفراد الجمهور هواة ممارسة الأنشطة البحرية، بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم ارتياد البحر في ظروف الطقس السيئة وارتفاع الأمواج، حفاظاً على سلامتهم مشيراً إلى أهمية استخدام خدمة "أبحر بأمان" قبل الانطلاق في رحلات بحرية حتى تتمكن دوريات الإنقاذ من التدخل الفوري والوصول في أسرع وقت ممكن لمكان الحادث.

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