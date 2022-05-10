محكمة أبوظبي العمالية تسلم 106 ملايين درهم مستحقات 3806 عمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تسليم مستحقات مالية لـ3806 عمال، بقيمة 106 ملايين و505 آلاف و923 درهماً، وذلك ضمن أوامر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية الصادرة في جميع الملفات العمالية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المحكمة، خلال الربع الأول، أن عدد القضايا الابتدائية المقيدة بلغ 1932 قضية تم الفصل في 98% منها، و506 قضايا استئناف بلغت نسبة الفصل فيها 97%، فيما وصل عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة إلى 24 ألفاً و687 طلباً بنسبة إنجاز 100%، في حين سجلت منصة «استفسر» للرد على تساؤلات المتعاملين 806 استفسارات، بنسبة إنجاز 97%.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تقارير الأداء الدورية تعكس حجم الإنجاز والجهد المبذول لضمان تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تقدم خدمات عالمية الجودة.

وأشار إلى أن الآلية المعتمدة للتعامل مع النزاعات العمالية في محاكم أبوظبي تضمن سهولة قيد الدعاوى عبر القنوات الإلكترونية وعقد جلسات المحاكمة المرئية أو الانتقال إلى مقر العمال في القضايا الجماعية، مع سرعة الفصل وإصدار الأحكام مع النفاذ المعجل.

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