شخص ينتحل صفة رجل أمن لسرقة المارة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاً انتحل صفة رجل أمن بهدف سرقة المارة والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية في منطقة الصجعة.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عمر أحمد أبوالزود، بأن الإدارة تلقت بلاغات عدة متمثلة في انتحال شخص صفة رجل أمن بهدف سرقة أموال ومقتنيات المارة، فتم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناءً عليه تم تحديد مواصفات الجاني والتوصل إليه.

وأضاف أن الجاني كان يترصد للمجني عليهم بانتحاله صفة رجل أمن، مطالباً ضحاياه بتسليم ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، لافتاً إلى أنه بعد القبض على الجاني، تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأقر بارتكابها.

ووجه أبوالزود الأفراد بعدم الانصياع لأوامر أي شخص إلا بعد التعريف بهويته الشرطية المتمثلة في بطاقة الشرطة التعريفية، لافتاً إلى أن الشرطة لا تطلب الاطلاع على المحفظة الشخصية، أو التحصل على أية مبالغ مالية من الجمهور.

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