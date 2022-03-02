إنقاذ عمانية أصيبت في حادث تدهور دراجة بالشارقة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية العمانية تبلغ من العمر 19 عام في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة .

وذكر المركز أنه تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة الحمرية التابعة للشارقة مما أدى إلى تعرض فتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها، وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وتابع أنه بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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