شرطة دبي توفر خدمة غير مسبوقة لتفادي تراكم المخالفات المرورية

المصدر: دبي-محمد فودة

طرحت شرطة دبي حلاً ذكياً لتفادي تراكم المخالفات المرورية على سائقي المركبات المسجلة بالإمارة عن طريق خدمة غير مسبوقة لتقسيط المخالفات دون الحاجة إلى شيكات كما كان مشترطاً في السابق، أو حيازة المتعامل لبطاقة ائتمانية من أحد البنوك المتعاونة مع شرطة دبي.

وكشف مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي الرائد دكتور عبدالله ياسر أميري أن الخدمة تعتمد على الخصم المباشر من الحساب البنكي للمتعامل بمجرد التسجيل عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي خلال أقل من دقيقتين ليتم تقسيط مبلغ المخالفات المتراكم بشرط أن لا يقل عن 5000 درهم.

وأوضح أن الخدمة الذكية التي سجلت كمصنف فكري لدى وزارة الاقتصاد، أطلقت بالشراكة مع المصرف المركزي، وتشمل جميع بنوك ومصارف الدولة، لتكون بذلك شرطة دبي أو دائرة حكومية يتم ربطها بنجاح مع المصرف المركزي.

وأكد أن الخدمة ليس عليها أي رسوم كما لا توجد فوائد على التقسيط وهي متاحة للمتعاملين الذين لديهم حسابات بنكية على مدار الساعة، وبمجرد التسجيل تبدأ عملية التقسيط، باستقطاع مبلغ شهري من الحساب حسب عدد الأشهر الذي حددها العميل، بحد أقصى 12 شهراً.

وأشار إلى طريقة التسجيل سلسة ولا تستغرق أكثر من دقيقتين عبر الدخول إلى الموقع أو التطبيق، ثم اختيار خدمة الخصم المباشر، والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة أو الملف المروري، ثم تعبئة البيانات المطلوبة التي تشمل رقم الهوية ورقم الحساب البنكي واختيار فترة التقسيط، ثم إدخال الرقم التعريفي الذي يرسل إلى المستخدم، لتنتهي معاناته مع المخالفات المتراكمة، ولا يضطر إلى التملص من التجديد والتورط في ارتكاب مخالفات إضافية أو القيادة بخوف وتردد.

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