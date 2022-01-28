النجدة الجوية بشرطة دبي تنفذ عملية إنقاذ لامرأة في ظروف معقدة

المصدر: دبي-محمد فودة

تدخلت النجدة الجوية بمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لإنقاذ مريضة هندية في العقد الثالث من عمرها ، بنقلها من منتجع بقلب البحر إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، في ظروف صعبة ومعقدة حالت دون تعذر وصول فرق الإنقاذ البحري إليها.

وقال نائب مدير مركز الجناح الجوي العقيد طيار خلفان المزروعي إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة، يفيد بوجود حالة مرضية في منتجع موجود بجزر العالم، ويتعذر على فرق الإنقاذ البحري الوصول إليها، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من ١٥٠٠متر، وارتفاع سرعة الرياح إلى ٤٠ عقدة، أدت إلى اضطراب كبير في أمواج البحر.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تحركت طائرة تضم مسعفين من مركز الجناح الجوي من مطار آل مكتوم الدولي وتم نقل المريضة، والتأكد من استقرار حالتها في مستشفى راشد.

وأكد أن طياري الجناح الجوي بشرطة دبي على أهبة الاستعداد دائما لتلبية كافة النداءات الطارئة ليلا أو نهارا، منوها بقدرتهم على العمل في مختلف الظروف، واتخاذ القرارات المناسبة في التعامل مع المواقف، في ظل خضوعهم لتدريبات عالمية على مواجهة الاستدعاءات الطارئة في البر والبحر.

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