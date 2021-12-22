ضبط عصابة تروج للمخدرات في 67 موقعاً برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين _رأس الخيمة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط تشكيل عصابي يضم عددا من الأفراد من الجنسية الآسيوية تتراوح أعمارهم بين (23 و 30 عاماً )، اتخذ نحو 67 مقراً للاتجار بالمخدرات والترويج لها بين فئات المجتمع.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، إنهم تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود تشكيل عصابي يروج للمخدرات، حيث باشرت الإدارة عملها عبر فريق مختص تم تشكيله لمتابعة مجريات القضية بكل مهنية وذكاء وسرعة لمواقع المتهمين والتعرف على أساليب تحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم التي تتبدل وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم، وإنه تم تكثيف الجهود للنيل من تجار السموم والتوصل إليهم متلبسين، ومن خلال جهودها وتتبعها للتشكيل العصابي.

وأوضح أنه تم الوصول إلى جميع أفراد العصابة والأماكن المتخذة لإتمام جريمتهم وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للإطاحة بهم ، وتم ضبط أنواع من المخدرات كانت بحوزتهم متعددة الأوزان والأحجام .

وثمن الطنيجي جهود فريق العمل والتي تميزت بدقة التحرك من جانبهم وضبط المشتبه بهم وضبط الكميات من المواد المخدرة وإحكام الرقابة على محاولات ترويجها وبيعها ، ما كان له أبلغ الأثر في استثمار المعلومات ودراسة الوقائع ووضع الخطط للوصول إلى جميع أفراد العصابة وتوجيه ضربات موجعة لتجارها ، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة والمساهمة في تعزيز مؤشر نسبة الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات بكل كفاءة وجودة .



ودعا كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية والإسهام في التصدي لهذه الآفة ومن يحاول النيل من شبابها عبر إيقاعهم في براثن المخدرات من خلال التواصل مع غرفة العمليات (999) .

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