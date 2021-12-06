إنقاذ مصابة إيرانية في صحراء العين

المصدر: العين ■ وام

نفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية الإيرانية تبلغ من العمر 28 عاماً في صحراء مدينة العين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة أبوظبي بلاغاً يفيد بوجود حادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين، ما أدى إلى تعرّض الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، وتستدعي الحالة سرعة الاستجابة لخطورتها.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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