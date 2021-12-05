إنقاذ مصابة تدهورت سيارتها في صحراء العين

المصدر: العين - وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي أمس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية الإيرانية تبلغ من العمر 28 عاما في صحراء مدينة العين .

وتم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود حادث تدهور سيارة في صحراء مدينة العين مما أدى إلى تعرض الفتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، وتستدعي الحالة سرعة الاستجابة لخطورتها.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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