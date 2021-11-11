شرطة رأس الخيمة تحدّ من حوادث تحويلة «ضاية» بجهاز رادار

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت إدارة المرور والدوريات عن تركيب جهاز رادار ثابت في التحويلة الواقعة على شارع ضاية الرئيس، باتجاه تقاطع إشارات الرمس، للحد من تجاوز السرعات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والحد من وقوع الحوادث المرورية عند التحويلة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، بأنه تم تركيب جهاز ضبط السرعة (رادار) داخل التحويلة، وتتم مخالفة المركبات الثقيلة على سرعة 41 كيلومتراً، والمركبات الخفيفة على سرعة 61 كيلومتراً، لافتاً إلى أن تركيب الرادار يأتي ضمن إطار ورود شكاوى وملاحظات عدة من قبل سائقين من مستخدمي التحويلة، حول تجاوز بعض المركبات الخفيفة والثقيلة للسرعات المحددة داخل التحويلة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة وحياة الآخرين.

وطالب النقبي مستخدمي الطريق والتحويلة بالتقيد الكامل بالسرعات القانونية المحددة، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال، للإسهام في الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية، والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومالية، وتجنباً للوقوع تحت طائلة المسؤولية، وما يترتب عليها من عقوبات يتم اتخاذها بحق المخالفين.

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