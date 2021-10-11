أبوظبي تتيح فحص المركبات والسائقين في العطلات الأسبوعية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

بدأت شرطة أبوظبي مطلع الشهر الجاري، توفير خدمات ترخيص المركبات والسائقين واختبار القيادة يومي السبت والجمعة، لتلبية احتياجات المتعاملين خصوصاً تلك الفئات التي لا يتسن لها إنجاز معاملاتها خلال أيام الأسبوع، بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو غيرها، فيما تتوفر جميع خدماتها المرورية المتعلقة بالمركبات والسائقين على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي طوال أيام الأسبوع.

وقال مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، العقيد محمد البريك العامري، إن تفعيل العمل في العطلة الرسمية تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

وذكر أنه وفقا لخطة العمل سيتم تفعيل مركز فحص وترخيص السائقين في منطقة المصفح والذي سيقدم خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

وسيقدم مبنى السلامة (أدنوك) في العين خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات يومي الجمعة والسبت من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، فيما يقدم قسم ترخيص السائقين في مزيد خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر.

وتقدم مدينة الظفرة إدارة ترخيص السائقين والمركبات (مدينة زايد) خدمات ترخيص المركبات أيام الجمعة من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، وخدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين وخدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر.

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