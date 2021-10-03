كاسر جديد لمواجهة "شاهين" في كلباء.. فيديو

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

كثفت الجهات الرسمية المعنية جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية " شاهين" التي تشهدها المنطقة الشرقية ،إذ عملت بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة ببناء كاسر جديد يصد أمواج البحر العالية ويمنعها من الدخول للمناطق السكنية القريبة من البحر كما قامت بلديتي الفجيرة وخورفكان التابعة لإمارة الشارقة ببناء حواجز رملية تعمل على صد مياه البحر من الدخول للشوارع الحيوية.

وتفقد نائب قائد عام شرطة الشارقة ، العميد عبدالله مبارك بن عامر مع وفد شرطي رفيع مناطق الأودية ومنقطة "وادي الحلو" للوقوف على استعدادات المنقطة لتداعيات إعصار "شاهين" للوقوف على آخر تطورات الحالة المدارية التي تشهدها المنطقة.

بلدية كلباء تطوق الشاطئ بكاسر صخري لمنع دخول مياه البحر نتيجة" شاهين"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BgvPix3Wgw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 3, 2021

من جانبه كشف مدير فرع المرور والدوريات في مركز كلباء الشامل ، الرائد علي مبارك بن عامر ، جهود الجهات الرسمية في مواجهة تداعيات الحالة المدارية "شاهين" التي تشهدها المنطقة الشرقية ،من خلال العمل التنسيقي المسبق مع الدفاع المدني والجمعية الخيرية بالإضافة للهلال الأحمر ومواصلات الإمارات للتجهيز المسبق من أجل الاستعداد لإيواء المتضررين بشكل فوري في حال دخلت مياه البحر لمنازلهم.

وأفاد القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأن الفريق يتابع باستمرار تطورات الحالة المدارية " شاهين" ويناشد أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حافظاً على سلامتهم.

وأغلقت الجهات المعنية الشارع المؤدي لكورنيش الفجيرة كإجراء احترازي من تداعيات "شاهين" ،حفاظا على سلامة مرتادي الطريق.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، إجراءات وتدابير استباقية لمواجهة التأثيرات المتوقعة من الإعصار المداري «شاهين»، أبرزها حظر ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

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