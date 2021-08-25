خادمتان تسرقان مجوهرات بـ 250 ألف درهم داخل تنورة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فوجئت ربة منزل (عربية) باختفاء مشغولاتها الذهبية، التي كانت تحتفظ بها في صندوق خشبي داخل خزانة بغرفة النوم، وتبلغ قيمتها أكثر من 250 ألف درهم، وبعد البحث اكتشفت أن خادمتيها سرقتا المجوهرات، وقامتا بإخفائها بطريقة ذكية داخل تنورة بعد خياطة كيس المصوغات المسروقة بصورة خفية، بما لا يثير الشكوك في وجودها، لكن قبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال ابن المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن والدته طلبت منه إخراج المصوغات الذهبية الخاصة بها من صندوق خشبي تحفظه في خزانة غرفة نومها، وحين فتح الصندوق اكتشف اختفاء جميع المجوهرات والمشغولات الذهبية.

وأضاف أنها كانت عبارة عن أربعة أطقم ذهبية ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بنحو 250 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بادر على الفور بتفتيش غرفة المتهمتين وحين فتح خزانة ملابسهما لاحظ وجود تنورة ثقيلة الوزن بما يثير الشبهات، فدقق فيها ووجد خياطة خفية عند الجيب، ففض الخياطة ليجد كيساً بلاستيكياً تم دسه داخل التنورة، يحوي كمية من الذهب الخاص بوالدته، فأبلغ الشرطة.

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