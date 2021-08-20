الشرطة الذكية في دبي تنجز 66 ألف معامل بـ 7 لغات

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

سجلت مراكز الشرطة الذكية (SPS) التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي 66 ألف و432 معاملة، أنجزها متعاملون دون تدخل بشري خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت 3884 فتح بلاغات، في حين بلغ عدد زوار هذه المراكز 308 ألف و865 زائراً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع مراكز الشرطة الذكية، العميد جمال سالم الجلاف، إن عدد مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي بلغ 16 مركزاً موزعاً في مختلف المناطق حسب احتياجات كل منطقة والطبيعة السكانية.

وأضاف أن ثقافة استخدام الخدمات والأنظمة الذكية التي تقدمها شرطة دبي، تشهد ارتفاعاً ملحوظا وفق النتائج والإحصاءات المسجلة، ما يعكس نجاحها في تطوير مشروع المراكز الذكية، وحرصها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع، وتضمن لهم أعلى مستويات الراحة، ويضمن تحقيق توجهات الحكومة في تقليل عدد المراجعين للمراكز التقليدية.

وأشار الجلاف إلى أن مراكز الشرطة الذكية توفر خدماتها بسبع لغات (عربية، إنجليزية إسبانية، فرنسية، ألمانية، روسية، وصينية)، بما يراعي التنوع الثقافي لدبي، وييسر على المراجعين إنجاز معاملاتهم بلغات مختلفة، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة دون توقف.

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