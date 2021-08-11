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    الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق في منطقة جبل علي ولا إصابات

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    • متابعة موقع الامارات اليوم
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    اندلع حريق ظهر اليوم بمصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

    وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع الحريق من دون تسجيل أي إصابات.

    ونجحت فرق الدفاع المدني بدبي والوحدات المختصة من إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

    وأكد الدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

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