«الداخلية» تستقبل البلاغات المرورية بـ «كبسة زر» من الهاتف

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأنها أتاحت خدمة فتح البلاغات المرورية عبر تطبيقها الذكي، وذلك ضمن الخدمات الذكية العديدة التي توفرها، إذ تمكن الخدمة أفراد الجمهور من الإبلاغ عن الحوادث المرورية على الطرق بكل سهولة ويسر، عبر أربع خطوات تبدأ باختيار الخدمة، ثم تحديد موقع الحادث على الخريطة، ثم إدخال بيانات البلاغ والمرفقات، إن وجدت، وأخيراً تقديم الطلب.

وذكرت أن الخدمة تتيح فتح البلاغ المروري في النظام المروري والنظام الجنائي الموحد، واتخاذ الإجراءات كافة، ويمكن تقديمها على مدار الساعة عبر التطبيق الذكي.

ودعت وزارة الداخلية المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية في القطاعات الشرطية المختلفة، بإجراء جميع المعاملات عن طريق التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، لما تتميز به هذه الخدمات من سرعة وسهولة وأمان.

وذكرت أن التطبيق الذكي لوزارة الداخلية يقدم للمتعاملين أكثر من 26 خدمة مرورية، يمكن إنجازها عبر هواتفهم النقالة من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز خدمة المتعاملين، ومنها فتح ملف مروري، حيث يمكن إنجازها بخطوات بسيطة من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة ثم إرسال الطلب، ثم تصل المتعامل رسالة نصية تظهر فيها رقم الطلب للمتابعة لاحقاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن خدماتها الرقمية تم تصميمها وفق أفصل التقنيات الحديثة والتطبيقات المبتكرة في سبيل أتمتة العمل الحكومي، وصولاً إلى استكمال مراحل برامج التحول الرقمي.

وأطلقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة «خدماتي رقمية» ضمن مبادرات حكومة الإمارات الرقمية المتواصلة بهدف تشجيع الجمهور على استخدام الخدمات الذكية ونشر التوعية المستمرة بالخدمات الرقمية، ورفع نسب استخدام القنوات الرقمية للاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الخدمات، مستهدفة إنجاز معاملات لا ورقية، وتوفير طرق دفع آمنة، وتوفير الجهد والكلفة، من أي مكان وفي أي وقت.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت نهاية العام الماضي، المرحلة الثانية من الخدمات الذكية المفعلة بالشراكة مع الجهات القضائية، حيث وفرت حزمة خدمات ذكية تستهدف تقليص رحلة المتعامل وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة.

وشملت القائمة المعتمدة للخدمات 49 خدمة متنوعة يمكن الاستفادة منها من خلال التطبيقات الذكية والأنظمة التقنية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين وبصورة تتلاءم مع التطبيقات الخضراء وسلامة البيئة.

وتم اعتماد حزمة خدمات إلكترونية للمنظومة الجديدة بين وزارة الداخلية والنيابات العامة والجهات القضائية، ومنها خدمات استقبال البلاغات، وإرسال منطوق الأحكام، وأوامر القبض والإحضار، ومنع السفر، وكف البحث، وتأجيل تنفيذ العقوبة وإتلاف المضبوطات، والاستعلام عن القضايا، وأطرافها، والحالة الجنائية، وطلبات زيارة النزلاء، والتحقيق عن بُعد.

26 خدمة مرورية يقدمها التطبيق الذكي لوزارة الداخلية للمتعاملين.

49 خدمة متنوّعة يمكن الاستفادة منها عبر التطبيقات الذكية والأنظمة التقنية.

4 خطوات

■ اختيار الخدمة.

■ تحديد موقع الحادث على الخريطة.

■ إدخال بيانات البلاغ والمرفقات إن وجدت.

■ تقديم الطلب.

• الخدمة تتيح فتح البلاغ في النظام المروري والجنائي الموحد.

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