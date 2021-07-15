50% نسبة انخفاض للجرائم المقلقة بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

سجلت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، انخفاضاً ملحوظاً للجرائم المقلقة بنسبة 50%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد العقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة للحد من الجريمة والتصدي لها، من خلال الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز التدابير الوقائية وتكثيف التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها بين أفراد المجتمع، ووعي الجمهور بأهمية دورهم بالمساهمة في منع ارتكاب الجريمة من خلال سرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، أدى ذلك إلى انخفاض الجرائم المقلقة وصعود المؤشرات الإيجابية لإستقرار الوضع الأمني في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

ولفت العقيد الريامي إلى ضرورة تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الشرطية، سعياً للوصول إلى مجتمع آمن خال من الجرائم، ‏ وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن الظواهر السلبية أو التصرفات التي تثير الريبة وغيرها من السلوكيات الغريبة من خلال الاتصال في غرفة العمليات المركزية على الرقم (999) في الحالات الطارئة والحوادث البليغة، والرقم (901) في الحالات غير الطارئة والحوادث البسيطة، أو عبر خدمة حارس من خلال التطبيق الذكي لشرطة الشارقة.

إلى ذلك، دشن العقيد حمد عبدالله الريامي «قرية تسجيل» في منطقة الذيد، بالتعاون مع مركز تسجيل «إينوك»، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، لتقديم جميع الخدمات ترخيص الآليات والسائقين بسهولة ويسر لسكان المنطقة، وحرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين التي تعزز من جودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد أن افتتاح القرية الجديدة إضافة نوعية ‏للجهود التي تكرسها شرطة الشارقة لمتعامليها في مختلف مناطق الإمارة، حيث يمكن للمتعاملين من سكان المنطقة الوسطى، التقديم للحصول على الخدمات المتعلقة بترخيص الآليات والسائقين، مما يوفر ‏عليهم الوقت والجهد، مضيفاً أن قرية التسجيل تتضمن حارة لفحص المركبات، ومصنع أرقام، إضافةً إلى مكاتب لخدمة المتعاملين.

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