محاضرات توعوية أمنية لـ 750 سائق أجرة بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، محاضرات توعوية أمنية، تستهدف 750 سائق أجرة بالشارقة ضمن مبادرة «ساهر»، بلغات عدة، وذلك ضمن خطط وبرامج الإدارة الرامية إلى توعية وتثقيف السائقين، وذلك في مقر نادي الضباط بالشارقة.

وتناولت المحاضرات التي ألقاها رئيس فريق الحد من الجريمة، الرائد أحمد المهيري، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة، تعريف السائقين بمفهوم الحس الأمني من خلال إشراكهم في المساهمة بمنع ارتكاب الجريمة، ولمكافحة الظواهر السلبية، وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، وغيرها من الموضوعات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بالشارقة.

وأكد رئيس فريق الحد من الجريمة، الرائد أحمد المهيري، أن التواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم والظواهر السلبية، سمة حضارية يمنحها الجمهور للشرطة، وإعلاء حس المسؤولية الأمنية، الذي ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع.

التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن الجرائم والظواهر السلبية سمة حضارية.

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