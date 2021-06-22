شرطة أبوظبي: "الإطارات الرديئة" خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "صيف مروري آمن" إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو .

ونفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عدد من الفعاليات المصاحبة لحملة "صيف مروري آمن" في جزيرة أبوظبي بعد تطبيقها على الطرق الخارجية للإمارة، وذلك بالتعاون مع شركة المسعود بريجستون، والتي تتضمن عقد محاضرات توعوية للسائقين، ورسائل توعوية إلكترونية.

وتهدف الحملة إلى حث سائقي المركبات والشاحنات على ضرورة فحص الإطارات والتأكد من سلامتها تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأكد رئيس لجنة الرعاية والتسويق العقيد محمد حسين الخوري، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، مضيفًا أن الشركاء يؤدون دورًا مهمًا في الإسهام بتعزيز رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news