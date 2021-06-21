جمارك دبي تحبط تهريب 9.6 كيلو غرام من "الكوكايين"

المصدر: دبي - وام

أحبط ضباط جمارك مبنى المطار رقم (3) محاولة مسافر قادم من إحدى الدولة الأجنبية تهريب 9.6 كيلوغرام من مخدر الكوكايين النقي كانت مخبأة بحرفية عالية في هيكل ثلاث حقائب .

ونوه مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إبراهيم الكمالي، بخطط العمل وبرامج التصدي لمخاطر تهريب المخدرات حيث زودت الدائرة المراكز الجمركية التابعة لها بأحدث أجهزة الكشف والتفتيش العالمية مثل النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي .

وأوضح مدير مبنى المطار 3 خليفة بن شاهين، أن أحداث الواقعة بدأت حينما تم الاشتباه من قبل ضباط الجمارك في مبني المطار 3 بوجود ثلاث حقائب مشتبه بها تعود لنفس المسافر قادمة من مطار إحدى الدول الأجنبية وعلى إثر ذلك تم التعرف على المشتبه به وإيقافه في نقطة الجمارك عند بوابات الخروج وبسؤاله عن حمله أي مواد ممنوعة أجاب بالنفي حيث بدأت علامات الارتباك تظهر عليه فقام فريق المفتشين بالتحقق من الحقائب ليعثروا على مادة بيضاء تم اخفاؤها بحرفية عالية في هيكل الحقائب وبعد فحص المادة بواسطة الأجهزة المتطورة لجمارك دبي تبين أنها مادة الكوكايين النقية تزن 9.6 كيلو غرام فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المشتبه به و الحقائب وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي.

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