3 سنوات سجناً لمتهمَين بالخطف والسرقة بالإكراه

المصدر: محمد فودة ■ دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد بحق عاطلين آسيويين انتحلا صفة رجلي تحريات، واقتحما شقة يسكنها عامل آسيوي بعد منتصف الليل، وخطفاه واحتجزاه وسرقاه بالإكراه، واستطاعت دورية تابعة لشرطة دبي القبض عليهما أثناء إنزال المجني عليه من سيارتهما.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على وشك النوم عندما فوجئ بشخصين يقتحمان مقر سكنه، ويسألانه عن اسمه، مدعيين أنهما من رجال المباحث، وطلبا منه مرافقتهما إلى مركز الشرطة، فأخبرهما بأنه لم يرتكب شيئاً وأن إقامته في الدولة قانونية، لكنهما وضعا كمامة طبية على عينيه، وقيدا يديه برباط بلاستيك، واقتاداه إلى مركبة، وأثناء ركوبه معهما استولى أحدهما على هاتفه ومحفظته وسرقا منها 3200 درهم، ثم نقلاه إلى مكان لا يعرفه في منطقة ديرة، وأجبراه على فتح هاتفه.

وأضاف أنهما طلبا منه فتح حسابه البنكي عبر التطبيق الهاتفي، فأخبرهما أنه خالٍ من أي رصيد، لكنهما أصرا، ففتح التطبيق، وتأكدا من صدقه وعدم وجود أموال في حسابه، فواصلا ضربه وسؤاله عما إذا كان مطلوباً للشرطة في أي بلاغات، لكنه نفى ذلك كلياً، فأبلغاه بأنهما سوف يلغيان أي تعميمات عليه مقابل أموال، فسايرهما وطلب مهلة للتأكد.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهمين نقلاه مجدداً إلى منطقة سكنه، وحين همّا بإنزاله بعد أن فكا قيده، رأى دورية شرطة، وبادر أفرادها بسؤاله عن سبب وجوده مع المتهمين، فأخبرهما بأنهما اختطفاه، وحكى ما حدث، فألقي القبض فوراً عليهما.

وقال أحد أفراد الدورية في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يتفقد المنطقة التابعة لاختصاص مركز شرطة الرفاعة، فشاهد سيارة تقف وينزل منها شخص بطريقة مثيرة للشبهات، فتم إيقافه، وبسؤاله أفاد بأنه تعرض للخطف من قبل الشخصين اللذين في السيارة، بعد أن انتحلا صفة رجال تحريات.

وأضاف أنه توجه إلى السيارة وسأل راكبيها عما حدث، فأنكرا ذلك، فطلب منهما الهوية، وأبرز أحدهما هويته، فيما عرض الآخر صورة لها، وسأل عن صاحب السيارة، فأفاد الأول بأنه صاحبها وتم إبلاغه بأنه سوف يتخذ حياله إجراءات قانونية، وعليه التأكيد بأنه موافق عليها، وهي تفتيش السيارة، وفي حالة العثور على شيء فيها فإنها سوف تؤول إليه، باعتباره صاحبها.

وأشار الشرطي إلى أنه فوجئ بصورة للمجني عليه مكبلاً ومعصوب العينين على هاتف أحد المتهمين، كما عثر على هاتف الضحية في السيارة، فضلاً عن حقيبة تحوي 16 رزمة دولارات، فتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة.

• الشرطة عثرت على صورة للمجني عليه مكبلاً ومعصوب العينين على هاتف أحد المتهمين.

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