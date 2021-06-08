مبرر غريب لمسافرعبر مطار دبي يحمل "ماريغوانا"

المصدر: محمد فودة - دبي

نفى زائر إفريقي علمه بوجود كمية كبيرة من مخدر الماريغوانا التي عثر عليها مفتشو جمارك دبي في حقيبة سفر أثناء محاولة دخوله إلى الدولة عبر مطار دبي، وساق ادعاء غريباً لم تتصوره المحكمة، وهو أن شخصاً في بلاده أعطاه الحقيبة باعتباره تحوي فاكهة الموز لتسليمها إلى شخص موجود بالدولة، مقابل مصاريف السفر ومساعدته في العثور على عمل في الإمارات، لكن لم تقتنع هيئة محكمة جنايات دبي بزعمه وقضت بإدانته وسجنه عشرة سنوات.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن القضية بدأت صباح يوم 30 نوفمبر الماضي حين وصل المتهم إفريقي إلى المبنى رقم 3 بمطار دبي، وأثناء مرور حقيبتي سفره، على جهاز الكشف بالاشعة تم الاشتباه في وجود كثافة بهما.

وبعد مرور الحقيبتين بالمسار المعتاد للحقائب وقيام المتهم باستلامهما، تم استيقافه من قبل المفتشين، وسئل ما إذا كان يحوز مواد ممنوعة، فنفى ذلك، لكن بتفتيشهما عثر على طردين أسودي اللون كبيرين الحجم يحويان مادة عشبية ثبت لاحقاً من قبل المختبر الجنائي بشرطة دبي أنها مخدر الماريغوانا.

وبالتحقيق مع المتهم في محضري الجمارك والنيابة العامة قرر بأن شخصاً في بلاده طلب منه توصيل الحقيبتين إلى شخص في دبي، باعتبارهما تحويان مواد غذائية "موز" مقابل قيام الأخير بإحضاره إلى الدولة، ومساعدته في العثور على وظيفة، منكراً علمه بأنهما تحويان المخدرات.

من جهتها قضت محكمة الجنايات بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه خمسين الف درهم، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن إقراره بعدم علمه بوجود المضبوطات في حقيبته لا يعد مسوغاً في ظل أن يكفي إثبات وجود الشيء في حيازة الشخص لإقامة الدليل، مؤكدة أنه م

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