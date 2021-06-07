مخالفة 13 صالوناً في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

سجلت بلدية خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة، 13 مخالفة وأربعة إنذارات ووجهت ثلاثة تنبيهات لصالونات نسائية ورجالية، غير ملتزمة بالبنود الصادرة في التعاميم الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأكدت البلدية أن مفتشيها بقسم الصحة العامة، شعبة الرقابة الصحية، راقبوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية على 62 صالوناً رجالياً و44 صالوناً نسائياً في خورفكان، طوال شهر مايو الماضي، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بخورفكان، ودائرة التنمية الاقتصادية فرع خورفكان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وفحص الـ«PCR» لغير المطعّمين بلقاح «كورونا». وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، والفصل بين مواقع الانتظار، مشيرة إلى أنها تحرص على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوجِّه البلدية الصالونات ومراكز التجميل إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن البلدية، مؤكدة عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع، لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

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