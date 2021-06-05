شرطة أبوظبي توضح غرامة عدم صلاحية إطارات المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة " صيف مروري آمن " إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو .

وناشدت السائقين إلى ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات ،والتأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة ، و سنة الصنع، و ملائمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأكدت مديرية المرور والدوريات تكثيف الرقابة المروریة وتطبیق القانون على المخالفین ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبیق المادة 82 من قانون المرور الاتحادي والذي ينص على "عدم صلاحیة إطارات المركبة أثناء السیر" الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوع .

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