«عمالية دبي» تفصل في 123% قضية بالربع الأول

المصدر: دبي- وام

أعلن رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي القاضي جمال الجابري أن المحكمة العمالية حققت معدل فصل يصل إلى 123% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة 3050 قضية وعدد القضايا المحكومة 3820.

وأضاف أن المحكمة العمالية حققت معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 78.4 يوم، سعياً من محاكم دبي إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسريع عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

وقال الجابري: إن «تحقيق هذه النتائج على وقع تداعيات جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية وتقديم الخدمات الحكومية (عن بعد) دليل قوي على إصرار محاكم دبي عامة والمحكمة العمالية خاصة على تحقيق المزيد من النجاحات وحرصها على المحافظة على الريادة وإسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية».

وأشار إلى أن محاكم دبي واصلت العمل في تقديم خدماتها وعقد الجلسات عن بعد وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا المعروضة عليها وبنسب أعلى من ذي قبل بهدف حماية مصالح المتقاضين وصيانة حقوقهم دون توقف.

وأوضح أن هذا الإنجاز يسند إلى إنشاء محكمة متخصصة في الشؤون العمالية بكوادر مؤهلة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحرفية وآليات متطورة وفرتها القيادة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي يعكس حرص محاكم دبي على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لراحة العملاء وتوفير الأفضل لهم، ولتحقيق هذا الهدف تتطلع الدائرة إلى توسيع شبكة خدمة العملاء، وتقديم خدمات قضائية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة والتميز الذي جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news