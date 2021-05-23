ضبط مركبتين محملتين بـ13 طن من المواد المحظورة خلال محاولة تخزينها داخل مخبز بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن ضبط مركبتين محملتين بكمية كبيرة من المواد المحظورة خلال الجولات التفتيشية الدورية لفرق التفتيش التابعة لقسم التفتيش البلدي في قطاع خدمة المتعاملين، وضمن جهودها للحد من السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام، حيث بلغت كمية المواد المضبوطة حوالي 13 طن كان صاحبها يقوم بتخزينها تمهيداً للترويج لها وبيعها.

وتفصيلاً، قال مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن البلدية كثفت من حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان لرصد أية سلوكيات سلبية أو مشوّهة للمظهر الحضاري، ومتابعة كافة الملاحظات التي ترد عبر مركز الاتصال، إذ أسفر عن هذه الحملات الدورية والمفائجة ضبط مركبتين محملتين بمواد محظورة حيث بلغت حمولة المركبة الأولى 7201 كيلو، والمركبة الثانية 5210 كيلو، تم ضبطتهما عندما كان صاحبهما يهم بتخزين البضاعة داخل مخبز في إحدى مناطق المدينة.

وأفاد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب البضاعة ومخالفة المركبتين وإتلاف المواد المضبوطة بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، مشيراً إلى أن حملات التفتيش اليومية تعكس أهداف البلدية في توفير بيئة مثالية للقاطنين وتتماشى مع استراتيجيتها في تحقيق جودة الحياة، ودورها في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأشاد السويدي بجهود فرق التفتيش ويقظتهم في ضبط كل ما من شأنه أن يضر بأفراد المجتمع ويؤثر سلباً على صحتهم، كما حث الجمهور بضرورة التواصل مع البلدية عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية سلوكيات سلبية أو أية ملاحظات أخرى.

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