5 آسيويين يستولون بالإكراه على مركبة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

باشرت محكمة جنايات الفجيرة، النظر في قضية متهم فيها خمسة آسيويين متورطين بسرقة مركبة آسيوي بالإكراه، بعد ضربه والاعتداء عليه في الطريق العام.

وتفصيلاً، أكد المجني عليه للنيابة العامة أنه كان ذاهباً لسؤال المتهمين عن رغبتهم في شراء المنقولات التي يحتفظ فيها بمركبته، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه في الطريق العام، وسرقة مركبته، وما تحتويه من منقولات.

وأحالت النيابة خمسة آسيويين راوحت أعمارهم بين 21 و34 عاماً، سرقوا بالإكراه مركبة المجني عليه في الطريق العام، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب، وتمكنوا بالإكراه من الاستيلاء على منقولات تابعة له والهروب بها.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الفجيرة لمحاكمتهم ومعاقبتهم بالمادتين 121 و384 اللتين تنصان على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً، مع استمرار حبسهم، مطالبة بتطبيق أشد العقوبة بحقهم.

وأجّلت المحكمة الحكم لحين استكمال الجلسات واستدعاء الشهود.

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