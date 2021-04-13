حملات ما قبل رمضان تضبط 98 منشأة غذائية مخالفة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشفت الحملات التفتيشية التي قامت بها بلدية رأس الخيمة، لمراقبة عمل المنشآت الغذائية قبل شهر رمضان المبارك عن ضبط 98 منشأة غذائية مخالفة للمعاير الصحية والغذائية وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت البلدية في تصريح حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إن إدارة الصحة العامة قامت بتشكيل فرق عمل ميدانية لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية في الإمارة للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت، أنه تم تنفيذ 469 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية من مطاعم ومطابخ ومحال تجارية، وأسفرت الحملات عن إنذار339 منشأة، ومخالفة 98 منشأة مخالفة للإجراءات المتعبة في بلدية رأس لخيمة.

وأضافت، أنه تنفيذ ست حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، حيث تم زيارة 39 مطبخ شعبي وتم التركيز على مدى استيفاء المطابخ لشروط التصميم والمسار التتابعي، والتأكد من مناطق إعداد وعرض الطعام ومدى تطبيقها للشروط والمواصفات المعتمدة، كما تم التأكد من مدى جاهزية مركبات نقل الطعام.

وأشار إلى أن الحملة الثانية، استهدفت منشآت 41 مخبز للتنور حيث تم التأكد من التزام العاملين فيها لاشتراطات النظافة الشخصية ونظافة وتعقيم مناطق التحضير وإعداد الخبز، واستهدفت الحملة الثالثة 20 منشأة في أسواق الخضروات والفاكهة بالإمارة، حيث تمت زيارة محل وأربعة أسواق مركزية لبيع الخضروات والفاكهة وتم التركيز على مدى استيفاء مناطق التخزين للاشتراطات الصحية بالإضافة إلى التأكد من مصادر الخضروات والفاكهة المعروضة.

وأشارت إلى أنه في الحملة الرابعة تمت زيادة 30 هايبرماركت، حيث ركز فريق التفتيش المختص على مناطق التخزين والعرض ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والتأكيد على منع تكدس البضائع وازدحام المتسوقين فيها، استهدفت الحملتين الخامسة والسادسة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت الغذائية بصورة عامة والتحديثات التي تم تعميمها بخصوص الإجراءات الاحترازية والتي ركزت على التشجيع على أخذ اللقاح وإجراء الفحوصات للعاملين في المنشآت، بالإضافة إلى ضوابط توزيع ونقل الأغذية خلال شهر رمضان والتحذيرات الواجب تجنبها خلال الشهر ومنها منع بيع الوجبات الغذائية أمام المحلات وضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشآت الغذائية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه سيتم إجراء زيارات دورية للمنشآت المخالفة للتأكد من تصحيح إجراءاتها حسب ما تم توجيهه لها.

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