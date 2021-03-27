يرتكب خطأً فادحاً لتجديد إقامة ابنه في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

ظن شخص عربي الجنسية أنه سوف يفلت من تلاعب بدا له بسيطاً وهو تزوير عقد إيجار منسوب إلى بلدية الشارقة، وفاتورة كهرباء ومياه، قدمهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهدف تجديد إقامة ابنه، وكادت أن تنجح محاولته بالفعل وطبع له الموظف تأشيرة إقامة ابنه، لكن الأخير اشتبه في شكل العقد، إذ كان الختم مرسوم بخط اليد، لذا قرر التدقيق عليه ليكتشف تزويره، فتم القبض على الاب المتلاعب وإحالته إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وقال الموظف الذي ضبط التلاعب في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحضر المتهم وقدم المستندات الخاصة بمعاملة إجراء الإقامة لابنه، وتضمنت عقد إيجار منسوب لبلدية الشارقة، وفاتورة منسوبة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، لافتاً إلى أنه اشتبه في العقد فقرر التدقيق عليه من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، وتبين أنه لا توجد اي بيانات للعقد وغير مسجل، وأن الختم المذيل به مرسوم وليس مثل الأختام العادية، كما تبين أن فاتورة الكهرباء غير صحيحة.

وأضاف أنه استفسر من المتهم عن مقر إقامته، فبدا في حالة قلق وارتباك، ولم يرد في البداية ثم ذكر أنه يسكن في العنوان المذكور بالعقد، وبسؤاله عن تفاصيل الشقة، انهار واعترف أن العقد غير صحيح وكذلك الفاتورة.

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