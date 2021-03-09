مستأجر يسرق 12 وحدة تكييف من فيلا قبل إخلائها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مستأجر بأن يؤدي إلى مالكها مبلغ 13 ألفاً و777 درهم قيمة 12 وحدة مكيف هواء سرقها من الفيلا قبل إخلائها.

وفي التفاصيل أقام مالك عقار دعوى قضائية يطالب بإلزام مستأجر بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بسرقة 12 وحدة مكيف هواء، بالإضافة إلى الألمنيوم الخاص بمسكات الدرج وذلك قبل إخلاء الفيلا المملوكة للمدعي، وتمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن البين من أوراق الدعوى ارتكاب المدعى عليه لجريمة السرقة، إلا أن تقرير الخبير المنتدب أشار إلى أن المدعي لم يقدم أي فواتير أو مستندات تدعم مطالبه، وأن الفيلا وما يوجد فيها من مقتنيات قديمة، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات قبل الاستهلاك تبلغ 55 ألفاً و108 دراهم، وقيمتها بعد الاستهلاك تبلغ 13 ألفاً و777 درهماً، وبناء على ذلك تقدر المحكمة التعويض الذى يستحقه الشاكي بمبلغ 13 ألفاً و777 درهماً، مع إلزام المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

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