«السلامة الغذائية» تغلق «مطعم مزالي» في العين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم مزالي» بمدينة ناهل في العين، لـ«خطورته على الصحة العامة».

وأوضحت أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء ملاحظات مرصودة من المفتشين، على مدى شهرين، تتعلق بإصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة نشاط غذائي، ما قد يؤثر في سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات، إضافة إلى إنذار نهائي بالإغلاق.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري سيستمر باستمرار وجود أسبابه، مشيرة إلى إمكان السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

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