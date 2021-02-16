شرطة دبي تغلق مخيماً صحراوياً وتغرم المنظم 50 ألف درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

واصلت شرطة دبي جهودها لرصد مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأغلقت بالتعاون مع دائرة السياحة مخيماً صحراوياً لمدة شهر وفرضت غرامة 50 ألف درهم على المنظم لقيامه بتنظيم تجمع دون الالتزام بالتدابير.

شرطة #دبي بالتعاون مع دائرة السياحة تغلق مخيما سياحيا لمدة شهر وتخالف المنظم ٥٠ الف درهما لقيامه بتنظيم تجمع دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0DbCIkcmET — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 16, 2021

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