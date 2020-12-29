شرطة الشارقة تعلن عن خطة شاملة لتأمين احتفالية رأس السنة بالإمارة

كشف مدير عام العمليات المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور عن وضع القيادة العامة لشرطة الشارقة لخطة أمنية شاملة تعزز الأمن والسلامة العامة بمناطق وأماكن الاحتفالات بمدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية، والوسطى بالإمارة، موضحاً أنه تم تكثيف عدد الأفراد، والدوريات المرورية والأمنية لهذا الغرض.

وأكد العميد الناعور، اكتمال الجاهزية والاستعدادات لاحتفالية استقبال العام الجديد، من جانب كافة الإدارات المختصة، حيث تم التنسيق، ووضع خطة أمنية متكاملة وموحدة كل حسب اختصاصه، تشتمل على تأمين أماكن الاحتفالات، والمراكز التجارية، من أجل ضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع، إضافة للترتيبات التي وضعها لتأمين حركة السير والمرور، والتي سيتم من خلالها نشر الدوريات على جميع الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية، بهدف ضبط وتنظيم حركة السير وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة في مختلف أرجاء الإمارة.

ودعا مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، أفراد الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً للبروتوكولات الصـــادرة عن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، والتعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً لوقوع الازدحامات، والحوادث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى الاتصال بغرف العمليات بشرطة الشارقة على الرقم (999) للبلاغات الطارئة، (901) للبلاغات غير الطارئة، أو التوجه لأقرب موقع يوجد به دورية أو أفراد الشرطة لتلقي المساعدة.

وأشار العميد الناعور، إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة وجهت جميع إداراتها المختصة بمتابعة ورصد التجمعات بالأماكن، التي تشهد تجمعات بشرية للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك لضمان تطبيق الجميع للتباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية المعمول بها بالدولة، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، شريطة أن يكون محيط الفرد الواحد الذي يفصله عن الآخرين 4 أمتار مربعة، حيث إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المخالفين، موجهاً بضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات بين كل حين وآخر، مهيباً بكبار السن والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التواجد بتلك التجمعات ضماناً لسلامتهم،التي تضعها حكومة الشارقة في مقدمة أولوياتها.

وأوضح العميد الناعور، أن غرف العمليات، وجميع مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، على أهبة الاستعداد لمتابعة البلاغات والشكاوى التي قد ترد إليهم، وذلك من أجل ضبط الأمن العام، والحد من السلوكيات الخاطئة، وضمان عدم مخالفة قوانين الدولة، واحترام عادات المجتمع وتقاليده، متمنياً عطلة سعيدة للجميع.

وأكد مدير عام العمليات المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، على اكتمال كافة الخطط والترتيبات الأمنية، والمرورية الخاصة باحتفالية رأس السنة بمدينة خورفكان، التي تحتضن الفعالية الرئيسة لهذه المناسبة بالإمارة، وذلك لإخراجها بصورة طيبة تحقق السلامة لأفراد الجمهور بموقع الاحتفال عبر منصة (هلا خورفكان)، وذلك من خلال التنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبهدف تعزيز التوعية الأمنية.

كما نوه إلى أنه سيتم تمديد منع دخول الشاحنات لمدينة خورفكان بهذه المناسبة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 31/12/2020 وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومن الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، داعياً السائقين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير والمرور، واتخاذ الحيطة الحذر أثناء القيادة، مع مراعاة استخدام الطرق البديلة .

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، العقيد سامي خميس النقبي الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بتأمين الفعاليات والأنشطة الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية 2021،التي ستقام بإمارة الشارقة وفقاً لخططها الرامية إلى تحقيق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لكافة أفراد الجمهور، حيث تتضمن مشاركة الإدارة في هذه المناسبة بوضع مجموعة من أفرادها وآلياتها على أهبة الاستعداد، للتواجد في مناطق وأماكن الاحتفال بكل من واجهة المجاز المائية، التي تحتضن فعالية الألعاب النارية، ومدرج خورفكان بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات.