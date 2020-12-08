إغلاق 3 محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في دبا

المصدر: دبا - الإمارات اليوم

كشف مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، أن إدارة الخدمات العامة والبيئة قامت بالتفتيش على 754 منشأة، من خلال 100 جولة تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك والخضراوات في مدينة دبا، والمناطق التابعة لها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، أسفرت عن إغلاق ثلاثة محال، وتحرير 59 مخالفة، و82 إنذاراً بحق منشآت غير متقيدة باشتراطات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 67 كغم من المواد الغذائية، و183 كغم من مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومواد تجميلية، ومواد منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 32 كغم من المواد المحظورة، وتمت مصادرتها.

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