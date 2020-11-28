القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة بأحد المرافق العامة في دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة بأحد المرافق العامة، وجرى تحويلهم إلى نيابة الأسرة والأحداث، بحسب ما ذكرت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأبناء، خصوصاً في فترة الإجازات، وإرشادهم للمسلك الصحيح، والابتعاد عن الأوضاع التي تثير الشبهات بوجودهم خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل دون رقابة، والعمل على اختيار أصدقائهم، وإبعادهم عن رفاق السوء.

التفاصيل تباعاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news