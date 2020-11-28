بالفيديو.. "طيران شرطة أبوظبي" تنقل مصاباً بحادث إلى مدينة شخبوط الطبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، شخصاً من الجنسية الآسيوية إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج بعد إصابته بإصابات بليغة أثر #حادث تدهور على طريق الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الظفرة.

ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة ضمن حرصها المستمر على الاهتمام بالمصابين والمرضى وتوفير احدث المعدات والأجهزة للعناية بهم خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية.

طيران شرطة أبوظبي تنقل مصاباً بحادث إلى مدينة شخبوط الطبية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Z0VpqBQYE7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 28, 2020

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