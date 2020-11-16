خادمة تنتهك خصوصية مخدومتها وتهددها بسكين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية متهم فيها خادمة إفريقية (27 عاماً) هددت مخدومتها بالقتل، بأن توجهت إلى المطبخ واستلت سكيناً، ولوحت بها، مؤكدة أنها ستقتلها وتنتحر لاحقاً إذا لم ترد لها المجني عليها هاتفها النقال.

وتم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة بدبي ومنها إلى محكمة الجنايات بارتكاب جرائم منها التهديد بالقتل، إضافة إلى تمكين رجل أفادت بأنه صديق صديقتها من دخول منزل المجني عليها، فضلاً عن الاعتداء على خصوصية الأخيرة بتصوير أفراد أسرتها ومنزلها وإرسال الصور إلى أشخاص عبر تطبيق «واتس أب».

وقالت المجني عليها (موظفة خليجية) إن المتهمة كانت تعمل لديها لمدة عام وخمسة أشهر، وفي يوم الواقعة طلبت منها تسليم هاتفها النقال الذي اشترته لها، إلا أن الخادمة ماطلت وأخبرتها بأن الهاتف في الغرفة، ففتشت الغرفة حتى عثرت على الهاتف مخفياً في ملابسها، فأخذته منها.

وأضافت أنها فوجئت بالمتهمة تتوجه إلى المطبخ وتحضر سكيناً، وتهددها بالقتل ثم الانتحار إذا لم ترد لها الهاتف، فأبلغت الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الخادمة.

وأشارت المجني عليها إلى أنها فحصت الهاتف أثناء وجود المتهمة في مركز الشرطة بعد أن حصلت على الرمز السري منها، وصدمت بتصوير أبنائها وأرجاء المنزل دون علمها وإرسال الصور إلى أشخاص آخرين عبر تطبيق «واتس أب»، كما تضمنت الصور الموجودة على الهاتف صوراً للخادمة مع رجل داخل المنزل، وحين عرضت عليها الصور وسألتها، التزمت الصمت، ولم توضح لماذا فعلت ذلك.

من جهتها، عزت المتهمة تهديدها المجني عليها بالسكين إلى اعتداء الأخيرة عليها أثناء عملها لديها، وكشف تقرير الأدلة الإلكترونية بشرطة دبي احتواء الهاتف على مقاطع فيديو لحفل زواج وحفل عيد ميلاد من داخل المنزل، وصور مختلفة لأبناء المجني عليها، فضلاً عن صورة مع رجل أقرت بأنه صديق صديقتها.

تقرير شرطة دبي كشف احتواء الهاتف على مقاطع فيديو لحفل زواج بالمنزل.

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