التزم بالقانون.. شرطة دبي تسجل 970 مخالفة «هاتف» بتقنية جديدة

المصدر: محمد فودة - دبي

كشفت الإدارة العامة للمرور، خلال جولة تفقدية للقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، عن حزمة من التقنيات المتطورة شملت، نظاماً متطوراً يرصد سلوكيات السائقين أثناء القيادة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحاكي دور ضابط المرور، وتمكن من تسجيل 970 مخالفة استخدام هاتف متحرك أثناء القيادة، بالإضافة إلى تجربة جهاز حديث لرصد مخالفات العبور الخاطئ للمشاة، استطاع خلال فترة تجربته تسجيل 179 مخالفة لمشاة لم يلتزموا بالعبور الصحيح، ما من شأنه تعريض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور خلال الجولة عن انخفاض مؤشر الوفيات بنسبة 42% وبواقع 76 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر مقابل 132 وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما انخفضت أعداد الإصابات البليغة بواقع 10.2% مقارنة بانخفاض 47.4% في مؤشر الإصابات البسيطة و46% للإصابات المتوسطة.

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