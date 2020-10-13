ضبط عصابة للجوائز الوهمية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة عجمان، وشرطة أبوظبي، عصابة آسيوية مكونة من سبعة أشخاص، قاموا بالاحتيال على أشخاص آخرين، بادعاء ربح جوائز وهمية، بقصد إيقاعهم في شراكهم، والاستيلاء على أموالهم.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأن معلومات وبلاغات وردت عن وجود عصابة تحتال على الأفراد عبر الاتصال بهم هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، وإيهامهم بربح جوائز مالية كبيرة، والمطالبة بتحديث بياناتهم البنكية للحصول على الجائزة، واستغلال هذه البيانات للاستيلاء على أرصدتهم البنكية.

وعليه عمل رجال التحريات، من شرطة عجمان وأبوظبي، على البحث والتحري لضبط التشكيل العصابي، وباتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، داهم رجال التحريات الشقة التي اتخذوها مقراً لقيامهم بعمليات الاحتيال في أحد الأبراج السكنية بمنطقة الراشدية في عجمان، وتم ضبط سبعة أشخاص جميعهم يحملون جنسيات دول آسيوية، وتحريز 19 هاتفاً متحركاً، و70 شريحة اتصال استخدمت في عملية الاحتيال، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بالاحتيال على الأشخاص، فتم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشاد بكفاءة وخبرة رجال التحريات والمباحث الجنائية، والتعاون والدعم اللامحدود من شرطة أبوظبي، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق مثل هذه المكالمات، وعدم التردد في التبليغ عنها.

وأوضح أن المحتالين يوهمون الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية، للاستيلاء على أموالهم، وأن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات، فقط، من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.

وحذر من خطورة تزويد أي شخص كان بأي بيانات أو أرقام حسابات بنكية يطلبها، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

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